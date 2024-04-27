إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

كعادتها قبل كل حلقة، أثارت الإعلامية القديرة إسعاد يونس، الجدل، حول ضيفة حلقتها المقبلة في برنامجها صاحبة السعادة المذاع عبر قناة DMC الفضائية، وذلك عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشرت فيه صورة ضيفتها بالحلقة الجديدة ولكن من ظهرها لتخفي ملامحها عن الجمهور، وأرفقت الصورة بسؤال لجمهورها قائلة: "ضيفتي في الحلقة اللي جاية.. يا ترى؟".

وتوقع عدد كبير من متابعي إسعاد يونس أن تكون صاحبة الصورة هي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لترد بدورها "ياسمين" على التعلقيات مازحة: "أنا رخمة أوي صح"، وهو ما زاد الجدل إثارة، حيث ربط المتابعون بين تعليق "ياسمين" وتوقعاتهم بكونها ضيفة صاحبة السعادة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإعلامية إسعاد يونس اعتادت إثارة الجدل حول ضيوف حلقاتها في برنامجها صاحبة السعادة منذ انطلاقه، حتى اعتاد الجمهور طريقة ترويجها لضيوف الحلقات الجديدة، وباتوا يتوقعون في كل مرة من هو ضيف الحلقة الجديد حتى موعد إذاعتها.