الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. مصادر: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح تدمر سبل التوسط المصرية

رفح
رفح

قال مصدر مصري في حديث مع قناة "كان للأخبار"، إنه على الأمريكيين إيجاد حل لانعكاسات التصرفات الاسرائيلية، لأن العملية في رفح تدمر سبل التوسط المصرية.

وفي تقرير بثته القناة "كان 11"، ذكر مراسل القناة للشئون السياسية روعى كاتس، إن جزء كبير من قرار الأمريكان بسبب الاحتجاج المصري.

وكان أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة، موضحًا أن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين خاصة فى ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة.

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