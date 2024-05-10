الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اللواء الحلبى لـ"الشاهد": الجيش الأمريكى والبنتاجون لا يمكن أن يتحدثا عن مصر سلبيا لهذا السبب

هشام الحلبي
هشام الحلبي

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك بعض المؤسسات في أمريكا من الممكن أن تتحدث بشكل سلبي على مصر، ما عدا الجيش الأمريكي والبنتاجون، معقبا: "قايسين مصر في تدريبات مشتركة في النجم الساطع، الكل يعرف من هو، فلا تجد كلمة سلبية من البنتاجون أو الجيش الأمريكي، وكذلك الحال في إسرائيل بالنسبة للجيش المصري". 

وأضاف "الحلبي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن الإعلام الإسرائيلي لا يقف على أرضية صادقة مهنيًا، لافتا إلى أنه يمارس الكثير من الكذب، وبالتالي هم يريدون فاهمين يفندون أقاويلهم. 

الموسم السادس لبرنامج “الشاهد”

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

اللواء هشام لحلبي الجيش الأمريكي البنتاجون برنامج الشاهد الجرائم الإسرائيلية

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