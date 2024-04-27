السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ فلاح بتهمة زراعة النباتات المخدرة بأسيوط

السجن المؤبد - آرشيفية
السجن المؤبد - آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، فلاح  بـ السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لفلاح، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي يقوم بزراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية عرب العمايم بمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير.

بداية وقائع القضية ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز منفلوط بقيام المتهم "محمد."، فلاح مقيم قرية عرب العمايم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي قاموا بزراعة مساحة من الأرض بالظهير الصحراوي الغربي بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار فيها، بإجراء تحريات رئيس فرع بحث شمال أسيوط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى قيام المتهم وآخرين باستئجار ارض صحراوية بالظهير الصحراوي الغربي بزمام مركزي منفلوط والقوصية ويقومون بزراعتها بالنباتات المخدرة “ نبات القنب الهندي المهجن ” 

وباتخاذ  الإجراءات القانونية قاد رئيس فرع بحث شمال أسيوط  بالاشتراك مع رئيس مباحث منفلوط وقوة من أفراد الشرطة استهدفت قطعة الأرض وتبين أن مساحتها 5 أفدنة مزروعة بنبات عشبي اخضر يشتبه في كونه نبات الهيدرو ـ القنب الهندي المهجن وبالتفتيش عثر على كمية كبيرة من الأجولة البلاستيكية وبداخلها لفافات لذات النبات معده للبيع، كما عثر على 3 جراكن بداخلها كميات من بذور لذات النبات  

محكمة جنايات أسيوط فلاح السجن المؤبد تشكيل عصابي النباتات المخدرة

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