الأمن العام يضبط 132 سلاحًا ناريًا و322 قضية مخدرات

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 132 قطعة سلاح ناري و322 قضية مخدرات، وتنفيذ 71942 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 132 سلاحًا ناريًا مع 114 متهمًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.