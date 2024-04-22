سحب 1461 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى"

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 1461 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

كما رفعت أجهزة الأمن 542 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 37 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.