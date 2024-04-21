الإصدار من المولات.. قرارات جديدة من "الداخلية" بشأن استخراج جواز السفر

أصدرت وزارة الداخلية مجموعة قرارات جديدة في مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية، هدفها التيسير على المواطنين، منها إصدار "جواز السفر"، حيث حددت 3 مراكز تجارية يكون فيها استخراج الجوازات من المولات في القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها في التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة : "واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم".

وأضافت الوزارة: "تؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة".

افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات

كما قررت وزارة الداخلية افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول– سيتى ستارز– داندى مول) كمرحلة أولى، وذلك لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.. وتختص بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.