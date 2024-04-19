ضبط 5 متهمين بالسرقة في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط نجار له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات الشخصية من داخل شقة كائنة بدائرة القسم وبحوزته المسروقات.

كما تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستغلين كون أحد المتهمين يعمل أمن إداري بالمدرسة، وأضافوا أن المضبوطات من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.