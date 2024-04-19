القبض على عاملين أسسا معملين لتصنيع المخدرات في 6 أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على متهمين اثنين تخصص نشاطهما في تصنيع المواد المخدرة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام عاملين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بتصنيع المواد المخدر متخذان من وحدتين سكنيتين كائنتين بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

باتخاذ الإجراءات، تم استهداف الشقتين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وعثر على معملين كيميائيين يحويان كمية من أدوات ومواد وخامات التصنيع المتنوعة، وبعض العقاقير الطبية، و5 كيلو جرامات من مخدر الآيس الـمُصنع يتم إعدادها وتجهيزها لترويجها للبيع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.