الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سحب 1467 رخصة قيادة خلال 24 ساعة

ملصق الكتروني
ملصق الكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في سحب 1467 رخصة لعدم وجود  الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الداخلية إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1467 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية الانضباط حملات موسعة الاجهزة المختصة الملصق

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