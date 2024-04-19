الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة فى القليوبية

متهم
متهم

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في القبض على عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول في محافظة القليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة، إذ استولى من المواطنين على مبالغ مالية كبيرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وتم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية وهاتف محمول عليه المواقع المسجلة على الإنترنت وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، من عدة مواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة، بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة.

وتم عرض البلاغات على مدير أمن القليوبية، حيث تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الوقائع عاطلًا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مستخدمًا طرقًا ووسائل احتيالية تمثلت فى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من استدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر «وسائل الدفع الإلكترونى».

وباتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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