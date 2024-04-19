ضبط لص سرقة الدراجات النارية فى الفيوم

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور يدعي فيه شخص أن هناك شخصًا ما يقوم بسرقة الدراجات النارية بشكل متكرر في الفيوم.

وتبين أن صاحب الحساب قد قام في 27 مارس الماضي بالإبلاغ عن سرقة دراجته النارية أثناء توقفها في دائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتمكنت الشرطة من تحديد وضبط الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة، وهو عاطل لديه سجل جنائي، وقد كان مقيمًا في محافظة القليوبية.

تمت استعادة الدراجة النارية وإعادتها إلى مالكها، ولم يتبين من التحقيقات أن هذا الشخص قام بسرقة دراجات نارية أخرى، كما لم يتم تقديم أي بلاغات أخرى في هذا الشأن.