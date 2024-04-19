حقيقة سرقة نوافذ حديدية من مبنى محطة قطار فى الإسكندرية

كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعليق تضمن الادعاء بقيام مجهولين بسرقة نوافذ حديدية من أحد المباني التابعة لإحدى محطات القطار بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبسؤال أحد المسئولين عن المبنى أقر بأنه مخصص للعاملين بالمحطة، وتم إلغاؤه لإنشاء مشروع آخر تابع لمترو الأنفاق، وجارٍ نقل ملكية المبنى، ويتم إخلاؤه من المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد قبل تسليمه لهيئة الأنفاق.