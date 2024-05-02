الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحفة فنية.. الجيزة تنشر صورًا لمحطة مترو جامعة الدول وتعلن التشغيل التجريبى

محطة جامعة الدول
محطة جامعة الدول العربية

نشرت محافظة الجيزة، عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا من داخل محطة مترو جامعة الدول، والتى يتم تشغيلها تجريبيًا بدون ركاب حاليًا.

وأعلنت محافظة الجيزة عن قرب افتتاح المحطة فور الانتهاء من التشغيل التجريبي.

وجاءت الصور لتعبر عن تحفة فنية ممزوجة بين الحداثة وعراقة المنطقة الواقع بها محطة مترو جامعة الدول العربية.

وظهرت المحطة بسلالم كهربائية وأرضيات جرانيتية وحوائط مرسومة كتحفة فنية راقية في محطة مترو جامعة الدول العربية.

وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات.

وتتفرع المرحلة الثالثة شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية.

 ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، وقد تم في أكتوبر 2022 افتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية، والذي حقق بافتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

الخط الثالث أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة 

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم.

 ويعتبر الخط الثالث حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانًا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارًا.

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محطة جامعة الدول العربية مترو الأنفاق الخط الثالث محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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