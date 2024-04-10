محافظ الجيزة في جولة العيد بدار الأرومان للأيتام.. عيدية وتهنئة للأطفال

توجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود، إلى دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات، لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد، لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.

استهل المحافظ جولته بزيارة دار الأورمان للأيتام بشارع المحروقى ودار الهنا للمسنين بحي العجوزة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها، وقدم لهم “العيدية”، ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكدًا ضرورة أن يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود اي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها.

ووجه المحافظ حى العجوزة بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أية مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطه.

وأكد المحافظ للنزلاء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب، والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ داعيين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها ويديم على أهلها نعم الأمن والاستقرار والرخاء.

كما شملت جولة المحافظ تفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على تجهيزات المستشفى والحالة الصحية للمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وقام بإهدائهم العيدية متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني.

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