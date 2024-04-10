الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

محافظ الجيزة يؤدى
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع المصلين.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصلين.


وخلال خطبة العيد أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، على أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيًا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.
 

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 

محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الجهاز التنفيذي بتكثيف المتابعة 

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشددًا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء. 

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر
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