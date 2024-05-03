زاخاروفا تعلق على تراجع لندن عن تصريحات كاميرون بشأن ضرب الأراضى الروسية

عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ثقتها في صحة تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التي أيد فيها ضرب أوكرانيا الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية.

في وقت سابق، سحبت رويترز أنباء ذكرت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال خلال زيارته إلى كييف، إن أوكرانيا لديها الحق في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية، ووعد بنشر نسخة معدلة.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلجرام: أمام أعيننا، تتكشف جريمة قتل بريطانية بحتة، أنا متأكدة من أنه قال ذلك، لكن الصدى الذي أحدثه هذا التصريح، والفضيحة أجبرت لندن على التراجع عما ورد والتضحية بمصداقية رويترز".

في وقت سابق، نشرت الوكالة مقابلة أجرتها مع كاميرون من كييف، ذكر فيها، أن أوكرانيا تملك الحق في استخدام الأسلحة البريطانية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

كما تعهد وزير الخارجية البريطاني، في المقابلة، بتخصيص 3.74 مليار دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) لأوكرانيا كدعم عسكري سنوي، وقال إن لندن ستواصل تقديم الدعم طالما كانت هناك حاجة لذلك.