محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيًا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنًا آمنا لأبناء هذا الوطن.



تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدًا كنسيًا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة وتوابعها والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والقس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين والوفود المرافقة لهم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقد أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكدًا أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.



وقد حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال اللقاء على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدين علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.



وكان فى استقبال الوفود والقيادات الكنسية رفقة المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

استعدادات الأحياء

وكان ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفى بداية الاجتماع قدم محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطني وأهالي محافظة الجيزة.



وخلال اللقاء أعلن محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكل أنحاء المحافظة مؤكدًا أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادًا لاستقبال المصلين.

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