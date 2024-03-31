الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لمطالب أهالي كرداسة وتوجيه سيارة محملة بـ758 أسطوانة بوتاجاز

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات اضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين. 

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة 750 أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين. 

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل على المواطنين.

دعم استجابة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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