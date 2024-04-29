الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

صلاح
صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مستجدات مستقبل محمد صلاح مع ناديه ليفربول، في الموسم الجديد، حيث ينتهي عقده الصيف بعد المقبل.

وقال الصحفي "بول جويز" الذي يعمل في صحيفة "تايمز" البريطانية، إن المدير الرياضي الجديد للفريق ريتشارد هيوز يعمل حاليًا على تجديد عقد مو والذي ينتهي في صيف 2025.

وأضاف التقرير، أن مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق والذي يشغل المدير التنفيذي الحالي وهو أكبر الداعمين لبقاء صلاح.

 

ماذا حدث بين صلاح وكلوب فى مباراة وست هام؟


دخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

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