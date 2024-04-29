تقرير: إدارة ليفربول تبحث عن تدعيم قلب الدفاع استعدادًا للموسم الجديد

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي وضعت تدعيم مركز قلب الدفاع على رأس أولوياتها لصفقات الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 75 نقطة.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل عملية البحث عن لاعبين في مركز قلب الدفاع لتدعيم هذا المركز في سوق الانتقالات الصيفية كأهم أولويات الفريق وأهم المراكز التي تحتاج للتدعيمات.

واقترب نادي ليفربول من التعاقد مع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد روتردام، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

وأفاد رومانو أن إدارة النادي بدأت المحادثات الداخلية بشأن الخيارات المتاحة للاعبين في مركز قلب الدفاع وسيتم وضع قائمة من اللاعبين المتاحين للتعاقد معهم، ومناقشة هذه الأسماء مع أرني سلوت، المدير الفني القادم للفريق، في الأسابيع المقبلة

وسبق أن أعلنت إدارة نادي ليفربول الانجليزي تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي للنادي، ليبدأ عمله بشكل رسمي في 1 يونيو المقبل، كجزء من خطة النادي لتدعيم الهيكل الإداري بعد تعيين مايكل إدواردز في منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم بمجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

يورجن كلوب يعلق على اختيار أرني سلوت لخلافته في تدريب ليفربول

قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وست هام يونايتد بالجولة الـ35 للدوري الانجليزي: “أنا لست مشاركًا في هذه العملية، فقط لتوضيح ذلك، يعجبني كثيرًا في هذا الأمر، إذا كان هو الشخص المناسب فهو يريد أن يتولى المهمة وهو يقاتل لذلك".

وأردف: "أنا أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم، كل الأشياء التي أسمعها عنه أنه رجل جيد، بعض الأشخاص الذين أعرفهم يعرفونه، وأنا لا أعرفه، أخبرني البعض أنه رجل جيد حقًا، أنا أحب ذلك كثيرا".

وأضاف: "اتطلع للنادي إذا كان هو الحل أو الرجل، أنا أكثر من سعيد، ليس من حقي أن أحكم على هذه الأشياء، لكن كل هذا يبدو جيدًا بالنسبة لي".