الإعدام شنقا لعامل قتل شاب بسلاح أبيض في الطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا لعامل، لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض "عصا خشبية" بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الطالبية.

صدر الحكم برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 22321 لسنة 2022 جنايات الطالبية، أن المتهم "م. أ"، 44 سنة، عامل، ضرب عمدا المجنى عليه "م. أ" على أثر خلافات سابقة بينهما، وما أن لاحظه حتى انهال عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض "عصا خشبية" تستخدم في التعدي على الأشخاص، فأحدث ما به من إصابة ولم يقصد من ذلك قتله إلا أنها أفضت إلى موته.

يقول والد المجني عليه أنه نما إلى علمه بحدوث مشادة كلامية فيما بين المتهم ونجله المجني عليه قام على إثرها المتهم بالتعدي على نجله بالضرب بعصا خشبية محدثا إصابة برأسه والتي أودت بحياته.