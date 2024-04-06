السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" داخل مطبخ إفطار أهالي حي فيصل في محافظة الجيزة

افطار فيصل
افطار فيصل

يجهز مطبخ إفطار فيصل، الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة، والذي يجهز أكثر من 10 آلاف وجبة.

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وجهزت منطقة حي فيصل إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي، إذ تبدأ مائدة الرحمن من كلية التربية بشارع فيصل وتصل إلى شارع العشرين.


ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثالث الذي يجهزه أهالي فيصل، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.


وبدأت منطقة فيصل في وضع الكراسي والطاولات في أحد الشوارع، في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
جانب من افطار فيصل
افطار فيصل فيصل شارع فيصل حي الجيزة محافظة الجيزة إفطار جماعي

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