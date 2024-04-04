الأطفال يلتقطون الصور التذكارية مع الفنان حسن أبوشنب بالإفطار الجماعي بالجيزة

تجمع الأطفال حول الفنان حسن أبو شنب خلال تجهيزات إفطار الجيزة الجماعي لالتقاط الصور التذكارية معه.

ورصدت عدسة الدستور أجواء الفرحة التي شهدتها المنطقة في عزبة البحبوحي تزامنًا مع تجهيزات الإفطار السنوي الأول، والذي وصل لـ3 آلاف وجبة.

كانت تجهيزات كبيرة بدأت في عزبة البحبوبي بالجيزة لإقامة الإفطار السنوي الأول، حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث، وصل عدد الوجبات إلى 3 آلاف وجبة.

ويأتي ذلك بعد تجمعات كبيرة شهدتها مصر في الأسابيع الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث رسم المصريون صورة رائعة في أكثر من مشهد على مستوى الجمهورية، تجمع فيها الآلاف للإفطار معًا إحياءً لشهر رمضان المبارك.