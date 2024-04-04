الأطفال أول المشاركين بمائدة إفطار أهالى الجيزة (صور)

حرص عدد من الأطفال على المشاركة في أكبر مائدة إفطار تقام في محافظة الجيزة، حيث شارك الصغار منذ بداية التجهيزات لهذا الحدث.

كانت تجهيزات كبيرة بدأت في عزبة البحبوبي بالجيزة لإقامة الإفطار السنوي الأول، حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث، وصل عدد الوجبات إلى 3 آلاف وجبة.

ويأتي ذلك بعد تجمعات كبيرة شهدتها مصر في الأسابيع الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث رسم المصريون صورة رائعة في أكثر من مشهد على مستوى الجمهورية، تجمع فيها الآلاف للإفطار معًا إحياءً لشهر رمضان المبارك.