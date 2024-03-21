مسلسل نورة الحلقة 11.. نورة تقرر دخول مجال صناعة المحتوى بعد موافقة أسرتها

تحدثت نورة في أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الكرتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، مع والدها ووالدتها حول نيتها دخول مجال صناعة المحتوى الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نجاحها في انقاذ حياة صديقتها تمارا عندما نشرت فيديو بث مباشر عبر صفحتها لطلب متبرع بالدم، وهو ما نجحت فيه بالفعل، وقد اخبرها والدها ووالدتها عدم ممانعتهم لهذه الخطوة بشرط ان تكون تجربة مفيدة ونافعة لكل متابعيها، وتقدم محتوي هادف ليس له علاقة لتفاصيل حياتها الشخصية.

ويعرض المسلسل الكرتوني نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة أحداث الحلقة 11

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

قصة مسلسل نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلي بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل في حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتوني نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التي تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور المهمة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

أبطال مسلسل نورة

وشارك في تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وإشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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