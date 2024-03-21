الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار العائلة يجبرون محارب على تقديم كفنه للثأر

محارب
محارب

تعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 11

اجتمع كبار عائلة محارب بالصعيد في الحلقة 11 من مسلسل محارب لتقرير مصير الثأر الذين سيأخذونه من محارب بسبب قتل والد محارب ابن عمه من اكثر من 25 سنة.

وتشاجر كبراء العائلة مع الجدة بسبب اعفائها عن محارب من الثأر دون العودة لهم، ولكن حاولت اقناعهم بوقف اهدار دم العائلة اكثر من ذلك، فإن الثأر بقى 25 عامًا.

وبعد تشاورات كثيرة أقر كبير العائلة بتقديم محارب كفنه مرة ثانية ولكن امام كبار وابناء عائلة محارب ليكون العفو أمام الجميع.

 

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة  CBC

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

 

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

قد يهمك أيضا:

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

إمبراطورية ميم الحلقة 11.. ليلى عز العرب تطلب من خالد النبوي بيع منزل

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة الاولي من محارب محارب الحلقة الاولي محارب الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل محارب الحلقة الاولي من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 11

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

شكرى: اجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة