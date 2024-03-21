مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار العائلة يجبرون محارب على تقديم كفنه للثأر

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 11

اجتمع كبار عائلة محارب بالصعيد في الحلقة 11 من مسلسل محارب لتقرير مصير الثأر الذين سيأخذونه من محارب بسبب قتل والد محارب ابن عمه من اكثر من 25 سنة.

وتشاجر كبراء العائلة مع الجدة بسبب اعفائها عن محارب من الثأر دون العودة لهم، ولكن حاولت اقناعهم بوقف اهدار دم العائلة اكثر من ذلك، فإن الثأر بقى 25 عامًا.

وبعد تشاورات كثيرة أقر كبير العائلة بتقديم محارب كفنه مرة ثانية ولكن امام كبار وابناء عائلة محارب ليكون العفو أمام الجميع.

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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