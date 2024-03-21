الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. DMC تكشف مواعيد عرض وإعادة "بدون سابق انذار"

آسر ياسين
آسر ياسين

روّجت قناة DMC لمواعيد عرض مسلسل بدون سابق انذار خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. 

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مواعيد عرض بدون سابق إنذار 

وكتبت القناة عبر حسابها على فيسبوك:"انتظروا النجم آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار في رمضان شهر الفرحة فقط على dmc بدءًا من 16 رمضان الساعة 06:15 مساء دراما المتحدة"، كما أعلنت القناة موعد إعادة الحلقات على شاشتها حيث ستكون في الثانية عشر صباحًا والخامسة فجرًا.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفردا للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل بدون سابق إنذار وتشاركه الفنانة عائشة بن أحمد، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار
ويجسد آسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار
"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024

قصة مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد عرض بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار قناة دي أم سي رمضان النجم آسر ياسين

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