أحمد العوضي يعلق على نجاح الحلقات الأولى من مسلسل حق عرب

أكد الفنان أحمد العوضي أنه سعيد بالنجاح الذي يقدمه مسلسل حق عرب خلال العشرة أيام الأولى لعرضه، لافتا إلى أن العمل يضم كوكبة من النجوم الذين أضافوا الكثير للمسلسل على المستوى الجماهيري والنجاح.

وعن تفاصيل اختياره لقصة العمل قال لـ"الدستور": "الدراما الشعبية هي دراما تلمس قلوب الشارع منذ عشرات السنين، وهي من الأمور المهمة في عالم المسلسلات وخاصة الرمضانية، والجمهور أحبني في هذا الجانب وأنا أسعى طوال الوقت للتطوير من شكل الأعمال الشعبية التي أقدمها حتى أصبح عند حسن ظنهم" .

مسلسل حق حق عرب

وتابع قائلًأ: "الحمدلله طوال الوقت أجد دعمًا شديدًا من قبل الجمهور، الذي اظهر حبًا شديدًا للمسلسل منذ طرح البروموهات الدعائية والأغاني الخاصة بالمسلسل أيضًا، وهذا أمر أسعدني كثيرًا وجعلني أشعر بالرضا المبدئي عن اختياري للمسلسل قبل أن يدخل المشاهد في تفاصيل حلقاته اليومية في شهر رمضان".

مواعيد عرض حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج المخرج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

وشهدت أحداث الحلقة ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.

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