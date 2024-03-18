مسلسل حق عرب الحلقة 8.. عبد ربه يجبر السويركي على الزواج من ابنته

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل “حق عرب” الخلقة 8.,. بدات إحدى السيدات بملاحقة “صباح” وتهديدها بإبلاغ الشرطة عن قتلها حسنية، وهو ما جعلها تشعر بالحزن والخوف من انتشار الخبر.

مسلسل حق عرب الحلقة 8.. “عبد ربه يُجبر ”السويركي" على الزواج من ابنته

وتواصل والدة “عرب السويركي” محاولاتها لإبعاد “حنان” دينا فؤاد، عن ابنها، حيث هددتها بفضح حقيقتها امامه.

ويقوم عبدربه بأمر عرب السويركي وابنته سميحه بالزواج، الامر الذي يحدث حاله لبث شديدة مع عدم موافقه منهم ومن وفاء عامر.

قصه عرب السويركي الحلقة الجديدة

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقه الثامنة

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وعدد آخر من النجوم.