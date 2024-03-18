الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 8.. مشادة بين "السويركي" و"رباح" بسبب سميحة

حق عرب
حق عرب

مسلسل “حق عرب” الحلقة 8..  نشبت مشادة كلامية بين وليد فواز “رباح” وعرب السويركي أحمد العوضي، بسبب علمه بوجود علاقه بينه ودنيا المصري “سميحة”.

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مسلسل حق عرب الحلقة 8 

وهدد “السويركي” “رباح” من الاقتراب منها ثانية، ونشبت مشادة كلامية بين سميحة والسويركي، الذي أكد انه لن يخبر والدها “عبدربه” ويجسد شخصيته رياض الخولي.

قصه عرب السويركي الحلقة الثامنة

مسلسل حق عرب الحلقة الثامنة"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

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أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وعدد آخر من النجوم الكبار والشباب.

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