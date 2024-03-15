الناقد عبدالله غلوش: روجينا تقدم أفضل أدوارها فى سر إلهى

أشاد الناقد الفني عبدالله غلوش بمسلسل "سر إلهي" بشكل عام، وكذلك أداء النجمة روجينا بشكل خاص، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب غلوش: "روجينا... أكبر عدد ماستر سين في مسلسل واحد من أول رمضان، يذهب وبجدارة لمسلسل سر إلهي".



واستكمل: "تقريبًا مفيش حلقة بتمر من غير 3 أو 4 مشاهد مهمة ومؤثرة في الأحداث، ولغاية النهاردة مفيش مشهد فيهم جلى من روجينا اللي بتقدم واحد من أفضل وأجمل أدوارها، ويا رب المسلسل يفضل مكمل بنفس المستوى للنهاية".

كما تلقت النجمة روجينا، حفاوة كبيرة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عقب عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "سر إلهي"، خاصة بعدما شهدت الحلقة أداء تمثيليًا عاليًا تحت رعاية المخرج رءوف عبدالعزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة وتوجيه الممثل بشكل صحيح، وهذا ما ظهر جليًا خلال مشهد دفن ابنتها الصغيرة سلمى بالحلقة في مشهد يخلع القلوب.

وشهدت الحلقة صدمة كبيرة للمشاهدين بوفاة ابنة "نصرة" روجينا الوحيدة، وقيام مأمور السجن بإعطائها يوم خروج لحضور دفنها، وقدمت روجينا مشهدًا رائعًا خلع القلوب دون صراخ أو صوت عالٍ، ولكنها انهارت بالدموع وعدم استطاعتها الوقوف على قدميها في مشهد مؤثر تبدو فيه انفعالاتها واقعية تدمى القلوب.

رءوف عبدالعزيز استطاع من خلال هذا المشهد أن يضع بصمة إخراجية مختلفة، جعل روجينا تبتعد تمامًا عن فكرة الصراخ والنواح، بل تعتمد على تعبيرات وجهها وصدمتها من هول الواقعة عليها وتوصل كل مشاعرها وأحاسيسها للمشاهدين من تعبيرات عينيها ووجهها وحركات جسمها، نظرًا لكون طبيعة شخصية نصرة، من نوعية البشر التي تحزن بشكل داخلي أكثر، هذا إلى جانب أنه قدم من خلال المشهد بصمة إخراجية متفردة من خلال الكادرات وتوظيف الموسيقى التصويرية بشكل يلائم الحدث الدامي، فضلًا عن مشاهد الألم والحزن ومنظر المقابر الذي جاء معبرًا عن سياق الأحداث بشكل متميز.

كما سيطرة حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت له نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاث السابقة.

وشهدت الحلقة فسخ رحمة "نهى عابدين" خطوبتها، بعدما أصبح معها المال الوفير، وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بخروج نصرة "روجينا"، من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها أنها سوف تأخذ حقها من كل من ظلمها، ليضعنا المخرج في حالة شغف حول ماذا تخطط نصرة خلال الحلقات المقبلة؟.