الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

احتفالا برمضان.. ‏فرقة الإنشاد الديني تنظم حفلا بمسرح معهد الموسيقى العربية الأحد

اوبرا
اوبرا

تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا في التاسعة والنصف مساء  الاحد 17 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تحتفى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بشهر رمضان المعظم 

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تفاصيل ليالي رمضان في الاوبرا 

‏يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها كل الناس بيقولوا يارب ، رمضان جانا ، برضاك يا خالقي ، قل ادعوا الله ، هلت ليالي ، في حب الله ، يا ختام الأنبياء ، إلهى ما أعظمك ، بشراك يا صايم ، الفين صلاة ع النبي ، عليك سلام الله ، لا إله إلا الله ، على باب سيدنا النبي ، قد تمم الله مقاصدنا ، القلب يعشق ، اسماء الله الحسنى .. اداء فارس عبد العال ، هبة عادل ، تامر نجاح ، سماح عباس ، وائل سراج ، أحمد حسن ، طه حسين ، ولاء رميح .

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا الأوبرا دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رمضان

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