الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل حق عرب

العوضي يكشف ردود أفعال مسلسل حق عرب عقب عرض أولى حلقاته

عوضي
عوضي

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسله الجديد حق عرب، والذي يعرض هذه الأيام على فضائية أون واون دراما، بالإضافة إلى منصة واتش ات.

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مسلسل حق عرب 

وعن ردود الأفعال قال العوضي لـ"الدستور": "دائمًا ما أحرص على متابعة آراء الجمهور عبر السوشيال ميديا ومن خلال الشارع ولعل ما رأيته خلال أيام التصوير في الشوارع وخاصة بمنطقة شارع المعز، جعلني أشعر بحالة سعادة غامرة لتقدير الجمهور لما نقدمه من مجهود في العمل".

وتابع العوضي قائلًا: "على المستوى الشخصي رأيت كم التفاهم والحب بيني وبين جمهوري، وأعتقد أن الله أكرمنا بهذا النجاح تقديرًا للمجهود الكبير الذى بذلناه فى صناعة العمل، وسعدت كثيرًا عندما رأيت صفحات كثيرة تضع صورتى وبجانبها كلماتى في المسلسل، تلك التى ابتكرتها وأصبح كل الناس يقولونها".

المسلسل يعرض على قناة اون واون دراما في تمام الساعة التاسعة والثانية عشرة على الترتيب، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش ات في وقت مسبق.


أبطال مسلسل حق عرب


المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب


تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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