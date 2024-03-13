طبيب أحمد رفعت يكشف حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

أكد د.عمرو عثمان، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، المشرف على حالة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر أن مستشفى زمزم بالإسكندرية أصدر خلال الساعات القليلة الماضية بيانًا رسميًا لشرح حالة اللاعب، لافتًا إلى أن درجة الوعي والاستجابة للعلاج مقبولة، بجانب إظهار الأشعة المقطعية التي أجراها اللاعب على المخ تحسنًا كبيرًا، واللاعب يستطيع تحريك جميع الأطراف الأربعة.

قال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كان بالأمس هناك توقف تام لعضلة القلب للاعب أحمد رفعت، واللاعب تناول بعض الأدوية وهو الآن موجود على جهاز تنفس صناعي، ويتم تقليل الأدوية التي تؤثر على الوعي تدريجيًا من أجل تقييم الحالة جيدًا، ولدىّ حالة تفاؤل كبيرة بشأن تطور الحالة الصحية للاعب، وخلال الساعات المقبلة من 48 لـ72 ساعة ستتضح كافة الأمور".

أضاف طبيب القلب:"الوضع العام للاعب مبشّر، والأمور أفضل بكثير عن الأمس بالطبع، وهو الآن موجود على جهاز التنفس، وسوف نقيم الحالة الصحية له خلال الساعات المقبلة، وهناك استجابة كبيرة بشأن الوضع الرئوي الخاص باللاعب، ويحصل على مضادات حيوية لمنع أي التهاب ثانوي قد يحدث مستقبلًا، وسيتم سحبه نهائيًا من على أجهزة التنفس الصناعي".

أشار الطبيب المعالج للاعب: "سيظل أحمد رفعت موجودًا على جهاز التنفس الصناعي لتوفير الأكسجين، وسيحصل خلال هذه الفترة على علاج دوائي من أجل حماية الكلى، والعمل على استعادة عافيته ونحن نتابع التحاليل بصفة مستمرة ودورية".

وتابع عثمان: "تم إنعاش قلب أحمد رفعت منذ دخوله المستشفى بعدما توقف لأكثر من ساعة ونصف، واستجاب للصدمات الكهربائية، بالإضافة للأدوية التي حصل عليها طوال المدة، وفقًا للبروتوكول الطبي في هذه الحالات الحرجة".

وأردف الطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت:"حالة القلب متضاربة ولكن ليس هناك قلق، واللاعب تناول عددًا كبيرًا من أكواب القهوة قبل المباراة، تسببت في زيادة ضربات القلب وأدت لدخول اللاعب في هذه الوعكة".