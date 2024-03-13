الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

زيارة وكيل وزارة
زيارة وكيل وزارة الصحة للاعب أحمد رفعت

تابعت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت لاعب كرة القدم بنادي فيوتشر، والذي تعرض لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري، والتي أدت لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وتابعت وكيل صحة الإسكندرية مع الفريق الطبي للمستشفى الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، والرعاية الصحية المقدمة، له وخطة العلاج المنفذة، كما التقت بوالدة اللاعب، مؤكدةً لها اهتمام وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم والرعاية المطلوبة حتى الاطمئنان التام على صحته.

وتتابع الدكتورة غادة ندا عن قرب تطور الحالة الصحية للاعب متمنية له تمام الشفاء بإذن الله.

ورافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة، الدكتورة علا أبو مندور، مدير إدارة العلاج الحر والدكتورة، وهبة أمين مدير المكتب الفني، والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة.

واطمئن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية على حالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر "أحمد رفعت" وتواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لنقل الصورة عن وضعه الصحى، وذلك على خلفية تعرضه لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.


وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيه حاليا لحين استقرار حالته.

والتقى فريق الجامعة الطبى بمقابلة أسرته والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة ووضع برتوكول علاج لمدة 48 ساعة، وسيتم متابعة الحالة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفقًا للمستجدات فى الساعات القادمة متمنين له الشفاء العاجل.

وكان قد زار وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية  برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة،  اللاعب احمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، المصاب والذي يخضع للرعاية الطبية بالمستشفي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، وفق تكليفات الدكتورة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

زيارة وكيل وزارة الصحة للاعب أحمد رفعت
زيارة وكيل وزارة الصحة للاعب أحمد رفعت
وكيل وزارة الصحة نادي فيوتشر أحمد رفعت صحة الإسكندرية الشباب والرياضة

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