وفد "شباب الإسكندرية" في زيارة للاطمئنان على لاعب "فيوتشر" الصحية

زار وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعب احمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، المصاب والذي يخضع للرعاية الطبية بالمستشفي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، وفق تكليفات الدكتورة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

رافق الدكتورة صفاء الشريف وفد من مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية، لزيارة اللاعب احمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، الذي أصيب بحاله صحية مفاجئة أثناء مباراة فريقي الإتحاد السكندري وفيوتشر المقامة أمس الاثنين على ستاد الإسكندرية الدولي.

والدكتور صفاء الشريف وفد من الأساتذة بكليه الطب جامعه الاسكندرية، على رأسهم الدكتور علي عبد المحسن استاذ القلب وعميد كلية الطب للاطمئنان علي الحاله الصحيه للاعب.



والتقت الشريف، والدة اللاعب وأسرته، حيث ابلغتهم متابعة وزير الشباب والرياضة الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكدة حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة المستمره للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وتعرض أحمد رفعت لهبوط حاد فى الدورة الدموية خلال مباراة الاتحاد، نتج عنه توقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف الساعة، مما اضطر الأطباء فى المستشفى الذى تم نقل اللاعب له بجوار ستاد الإسكندرية لعمل صدمات كهربائية لإنعاش قلب اللاعب، والذى استجاب في النهاية للإفاقة ولكن ليس بكامل أجهزته الحيوية.

وكشفت إدارة نادى فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت نجم الفريق، الذي تعرض لتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتحاد السكندري، في دوري نايل.

وأصدرت إدارة فيوتشر بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب جاء فيه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية، بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وفد الشباب والرياضة في زيارة للاعب فيوتشر