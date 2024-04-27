المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، إذا كان الخيار الوحيد لوقف الحرب هو إطلاق سراح المحتجزين فلنفعل ذلك حتى لو كان الثمن عدم دخول رفح.

وأكد لابيد أنه يجب أن يستقيل كل شاغلي المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى أن نشر فيديوهات الأسرى جزء من الحرب النفسية ويجب استغلال هذا الضغط من أجل التوصل لصفقة.

تأتي تصريحات لابيد عقب ساعات من نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لمحتجزين إسرائيليين اليوم السبت.

وقال عومري ميران أحد المحتجزين في الفيديو الذي يحمل اسم "الضغط العسكري فشل في تحرير أبنائكم الأسرى": "نعيش أوضاعًا صعبة تحت القصف العنيف، أشتاق لأسرتي أبي وأمي وإخوتي زوجتي وبناتي"، متابعًا: "هذا العام لم نستطع أن نحتفل معًا بالأعياد بسبب الحرب الشنيعة المستمرة"، معربًا عن أمله في أن يستطيع الاحتفال مع أسرته بعيد الاستقلال المقبل، متابعًا "أنا هنا أسير لدى حركة حماس منذ 202 يوم، وآن الأوان أن نخرج من هنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة، مطالبًا الجميع بالضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق، ومواصلة المظاهرات".

أحد المحتجزين لدى حماس: "بدأنا نشعر أنكم تخليتم عنا"



فيما قال كيث سيغال يبلغ من العمر 64 عامًا، "أريد أن أبعث رسالة إلى أسرتي، بأنني أحبهم جدًا، وأنني بخير وآمل أن تكونوا أنتم كذلك، لديّ ذكريات كثيرة عن عيد الفصح العام الماضي مع أسرتي، معربًا عن أمله في أن تحدث مفاجأة ثم توقف عن الحديث وبدأ في الانهيار باكيًا".

واستدرك سيغال تصريحاته قائلًا: "نحن هنا في خطر كبير بسبب القصف المستمر، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل"، موجهًا تساؤلًا لحكومة الاحتلال "حتى متى!، بدأنا نشعر أنكم تخليتم عنا"، مطالبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الحكومة والوزراء بإبداء المرونة في المفاوضات من أجل التوصل لصفقة قريبة، متابعًا "فنحن نشعر بالمماطلة وأن الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا، آن الأوان أن نعود وكافة المحتجزين إلى منازلنا وعائلاتنا قريبًا، كما أنتم تتمتعون بحياتكم بجوار عائلاتكم"، مطالبًا الجميع بالاستمرار في المظاهرات في القدس وتل أبيب من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق.