الجمعة 10 مايو 2024
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حوادث

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. ينتظر العديد من الشباب الإعلان الجديد عن تقديم معهد معاوني الأمن 2024، حيث كانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت منذ عدة أشهر موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، حيث تقرر أن  يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس المقبل، ويجب على راغب التقدم لـ معهد معاوني الأمن 2024، سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 

حددت وزارة الداخلية المصرية التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 سيكون إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما حددت وزارة الداخلية المصرية، أهم الشروط التي يجب توافرها في راغب الانضمام لمعهد معاوني الأمن 2024، والشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

ويجب أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، كما لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

ولا توجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

ولا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم، ولديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية.

واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة، وللذكور ليس مجندا في القوات المسلحة، غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يكون حسن السمعة.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

أماكن سحب أوراق الالتحاق بمعهد معاوني الامن 2024 

أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن  مقار معاهد التدريب التي يسحب منها أوراق الالتحاق.

وهي كالآتي: معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد).

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية).

ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا).

ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

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