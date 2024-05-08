الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تناقش دور السياسات الدولية في الحفاظ على الأمن المائي العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استمرار فعاليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمنعقد حاليًا في شرم الشيخ تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد المؤتمر عدة حلقات النقاشية حول مستقبل تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح د.حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس المؤتمر أنه لليوم الثانى على التوالى تم مناقشة أكثر من 50 مقترح وورقه بحثيه تناولت تطوير تقنيات تحلية المياه والمردود الاقتصادى لعمليات التحليه، إضافة الى مقترحات علمية حول التخلص الآمن من المياه المالحة من مخلفات محطات تحلية المياه وذلك للحفاظ على الموارد البيئيه ومنع تدهور مصادر المياه.

من ناحيته، أفاد د.أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن انعقاد المؤتمر الدولى لتحلية المياه بشرم الشيخ بمشاركة خبراء وباحثين ممثلين للعديد من الدول ولديهم الكثير من الخبرات فى مجالات تحلية المياه والطاقه من المنتظر أن يسهم فى تطوير تقنيات التحليه مما يساهم فى خفض تكاليف إنتاج المياه المحلاه.

وشهدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر اليوم برئاسة الدكتورة ماريان بالابان خبيرة تحلية المياه والرئيس الشرفى للجمعية الأوربية لتحلية المياه   نقاشات حول السياسات الدولية للحفاظ على الأمن المائى ودور المنظمات الدولية المساهمة فى تطوير تقنيات تحلية المياه.

شهد المؤتمر تنظيم 4 ورش عمل لمناقشة الاوراق العلمية والمقترحات البحثية فى مجالات رفع كفاءة الاغشية وتعزيز التصنيع المحلى لمكونات محطات التحلية  بالإضافة الى المردود الاقتصادى للتقنيات المختلفه لعمليات تحلية المياه واستكملت المناقشات حول نظم الطاقه المتجدده ودورها فى خفض تكلفة عمليات تحلية المياه

كما شهد المعرض المقام على هامش المؤتمر إقبالا من المشاركين للتعرف على أحدث تقنيات تحلية المياه ومكونات محطات التحلية بالإضافة الى نظم الطاقه المتجددة

المؤتمر الدولى لتحلية المياه مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حلقات النقاشية الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء

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