صور الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة" الأربعاء 29/مايو/2024 - 05:01 م 5/29/2024 5:01:34 PM جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين شارك طباعة جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين جانب من زيارة الرئيس السيسي للصين شارك طباعة السيسي الصين الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة الصين زيارة السيسي للصين