اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ237، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

خروج جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الأخيرة اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة في مدينة جباليا ومخيمها، وعلى المناطق الغربية لرفح، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأكدت وسائل الإعلام أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح خرجت عن الخدمة نتيجة نقص المواد الطبية واستمرار الغارات والقصف المدفعي عليها.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36171 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و248 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36171 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81420 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية