الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

قصف غزة
قصف غزة

يواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ237، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

خروج جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الأخيرة اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة في مدينة جباليا ومخيمها، وعلى المناطق الغربية لرفح، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأكدت وسائل الإعلام أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح خرجت عن الخدمة نتيجة نقص المواد الطبية واستمرار الغارات والقصف المدفعي عليها.

 

txt

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن ارتفاع شهداء طواقمها إلى 30 شهيدًا

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36171 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و248 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36171 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81420 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

 

txt

القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى استهداف طائرات الاحتلال منزلًا شرق غزة (فيديو)

أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف منزل لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف منزل لعائلة الحتو بشارع الوحدة بمدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على مناطق غربي ووسط رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.
  • استشهاد مسفعين جراء قصف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في منطقة تل السلطان غرب رفح.
  • إصابة عدد من المواطنين في قصف استهدف مناطق عدة في حي تل السلطان غرب رفح.
  • نسف مبان شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.
  • استشهاد 21 مواطنًا بينهم أطفال في غارات على مناطق متفرقة بمدينة رفح منذ صباح أمس الأربعاء.
  • إصابة عدد من المواطنين إثر قصف سيارة مدنية على دوار العلم غربي رفح.
  • شن قصف مدفعي عنيف على بوابة مستشفى تل السلطان غربي رفح.
  • استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف منزل يؤوي نازحين في حي السلام جنوبي خان يونس.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي ليوم الـ237 العدوان الوحشي غزة رفح جباليا مجازر

مواد متعلقة

رسميًا.. أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعترف بالدولة الفلسطينية

"الأونروا": فرار مليون شخص من رفح مع أنباء عن تواجد الدبابات بوسط المدينة

بريطانيا تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق سريع وشامل بشأن محرقة خيام النازحين برفح

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

منصة التاشيرات.. استعلام عن تأشيرة المملكة السعودية برقم الطلب

حائزة على "نوبل للسلام" تصف رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي بـ"أكبر الطغاة"

ما هى حدود 67 التى اعترفت بها إسبانيا لدولة فلسطين؟

إسبانيا: نسعى لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة