اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ237، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
خروج جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح عن الخدمة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الأخيرة اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة في مدينة جباليا ومخيمها، وعلى المناطق الغربية لرفح، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.
وأكدت وسائل الإعلام أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح خرجت عن الخدمة نتيجة نقص المواد الطبية واستمرار الغارات والقصف المدفعي عليها.
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36171 شهيدًا
وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و248 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36171 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81420 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف منزل لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط القطاع.
- استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف منزل لعائلة الحتو بشارع الوحدة بمدينة غزة.
- شن قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
- شن قصف مدفعي عنيف على مناطق غربي ووسط رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.
- استشهاد مسفعين جراء قصف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في منطقة تل السلطان غرب رفح.
- إصابة عدد من المواطنين في قصف استهدف مناطق عدة في حي تل السلطان غرب رفح.
- نسف مبان شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.
- استشهاد 21 مواطنًا بينهم أطفال في غارات على مناطق متفرقة بمدينة رفح منذ صباح أمس الأربعاء.
- إصابة عدد من المواطنين إثر قصف سيارة مدنية على دوار العلم غربي رفح.
- شن قصف مدفعي عنيف على بوابة مستشفى تل السلطان غربي رفح.
- استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف منزل يؤوي نازحين في حي السلام جنوبي خان يونس.