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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

معاوني الأمن
معاوني الأمن

ازداد البحث خلال الآونة الأخيرة عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 التابع لوزارة الداخلية المصرية على محركات البحث وذلك لمعرفة موعد التقدم وللاطلاع على الشروط التي حددتها الوزارة لبدء التقديم.

نرصد هذا التقرير تفاصيل التقديم في معهد معاوني الأمن لعام 2024، وجميع الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن لعام 2024

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، على موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، وتقرر أن  يكون التقديم  من 18 فبراير إلى 22 مارس القادم.

 ويجب على الراغبين في التقدم لمعهد معاوني الأمن 2024، سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، وذلك من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 

حددت وزارة الداخلية المصرية بأن التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 سيكون إلكترونيًا وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كما حددت وزارة الداخلية المصرية، أهم الشروط التي يجب توافرها في راغب الانضمام لمعهد معاوني الأمن 2024، والشروط كالآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.
  • ويجب أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، كما لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
  • ولا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.
  • ولا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم، ولديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية.
  • واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة، وللذكور ليس مجند في القوات المسلحة، غير متزوج أو سبق له الزواج، وان يكون حسن السمعة.


أماكن سحب أوراق الإلتحاق بمعهد معاوني الامن 2024 

أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن  مقار معاهد التدريب التي يسحب منها أوراق الالتحاق.

وهي كالآتي: معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد).

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية). 

ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا).

ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

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