الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد البحوث الزراعية ورئيس القومي للبحوث ينعيان الدكتور هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر

نعى معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والذي رحل منذ ساعات قليلة اليوم الخميس.

وقال المعهد في نعيه: يعلم الجميع أنّه كانت له بصمات واضحة في تطوير المركز، علاوة على تخصيص جزءٍ من وقته لتقديم استشارات طبية مجانية على السوشيال ميديا.. ندعو الله سبحانه وتعالي أن يحعل أعماله الخيرية في ميزان حسناته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هاني الناظر قائلا: "نشعر بالحزن لوفاة عالم جليل وذي قيمة ومكانة علمية". 

وأكد “درويش” على  تخصيص عددٍ من السيارات لنقل الموظفين والعاملين والباحثين للمشاركة في الجنازة على الفقيد، مؤكدا  أن المركز سيُكرمه، خلال الفترة المقبلة، لما له من إسهامات وإنجازات في المركز.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، ظهر اليوم عن وفاة والده بعد صراع مع المرض

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

معهد البحوث الزراعية والبيولوجية رئيس الأسبق للمركز القومي الدكتور حسين درويش الدكتور هاني الناظر مستشفى زايد التخصصي ب

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