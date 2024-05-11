عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

أكد المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على استثناء جميع المعابد والأماكن الأثرية بشكل عام وفي نطاق عمل الشركة من خطة تخفيف الأحمال التي يتم تطبيقها.

وأكد صدقي، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بمحافظة قنا ترجع لعدم وجود مغذي تيار منفصل واعتماده على مغذ تتبعه عدة قرى بجوار المعبد وتم إصدار قرار باستثناء تلك المنطقة من خطة تخفيف الأحمال.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى أن جميع المعابد الأثرية في محافظات الأقصر وأسوان لديها مغذيات منفصلة عن المغذيات للمنازل والأماكن التجارية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على معبد دندرة.

وكان أحد المرشدين السياحيين نشر فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لانقطاع التيار الكهرباء أثناء وجود وفد سياحي بداخله.

ومعبد دندرة هو واحد من أهم المعابد الأثرية في مصر، ويقع في مدينة قنا بمحافظة قنا على الضفة الغربية لنهر النيل، يعود بناء المعبد إلى العصر البطلمي والروماني، وتحديدًا إلى عهد الملكة كليوباترا السابعة، وقد تم استكماله خلال الفترة الرومانية.