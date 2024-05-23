"تويوتا لاند كروزر".. فحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن بعد حادث زايد

تواصل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في حادس دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين على طريق المحور المركزي، ما أسفر عن إصاباتهما.

ويتولى مهندس فني من الإدارة العامة للمرور فحص السيارة ماركة تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور، لبيان حالتها وقت الحادث وسلامة الفرامل.

وروى الفنان عباس أبو الحسن خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 7 ساعات تفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدا من مول العرب متوجها إلى منزله على الطريق الصحراوي، وفي أثناء وقت الذروة قرابة الساعة الثالثة والنصف عصرا على طريق المحور المركزي كان يسير على سرعة 30 كم بسبب كثافات متحركة على الطريق ففوجئ بخروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره فاصطدم بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف، خلال أقواله، أنه توقف على الفور نزل للاطمئنان على السيدتين واتصل هاتفيا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى وفي أثناء مساعدتهما في نقلها لسيارة الإسعاف أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى وعقب تحرك الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور حضور رجال الشرطة وتحفظهم عليه تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين إصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخل جراحي.

عقب الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات تضمنت إخلاء سبيل عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما، حيث تبين أنهما ما زالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، إن الفنان سدد الكفالة المقررة من النيابة العامة وتم صرفه من قسم شرطة الشيخ زايد أول على ذمة القضية بتهمة الإصابة الخطأ، ثم توجه إلى منزله في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة.

وأضاف أبو العينين أن أبو الحسن أبدى تعاونا كبيرا مع السيدتين المصابتين ولم يهرب من موقع الحادث وتوقف حتى اطمئن لنقلهما إلى المستشفى رغم إصابته كما أنه تول مع أشقائه فور وقوع الحادث للبحث عن أسرة السيدتين لعرض تحمل تكاليف علاجهما كاملة حتى الشفاء، وبالفعل التقى أشقاء أبو الحسن بأبناء الضحيتين وأقاربهما وعرضوا عليهم نقلهما إلى مستشفى خاص وتولى الإنفاق على علاجهما حتى تمام شفائهما قائلين: "إحنا تحت أمركم".

وأضاف أبو العينين أن الفنان عباس أبو الحسن سيستمر في متابعة حالة المصابين وعرض مساعدته حتى يطمئن عليهما.