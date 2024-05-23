الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تويوتا لاند كروزر".. فحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن بعد حادث زايد

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

تواصل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في حادس دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين على طريق المحور المركزي، ما أسفر عن إصاباتهما. 

ويتولى مهندس فني من الإدارة العامة للمرور فحص السيارة ماركة تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور، لبيان حالتها وقت الحادث وسلامة الفرامل. 

وروى الفنان عباس أبو الحسن خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 7 ساعات تفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدا من مول العرب متوجها إلى منزله على الطريق الصحراوي، وفي أثناء وقت الذروة قرابة الساعة الثالثة والنصف عصرا على طريق المحور المركزي كان يسير على سرعة 30 كم بسبب كثافات متحركة على الطريق ففوجئ بخروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره فاصطدم بهما بعد فشله في تفاديهما. 

وأضاف، خلال أقواله، أنه توقف على الفور نزل للاطمئنان على السيدتين واتصل هاتفيا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى وفي أثناء مساعدتهما في نقلها لسيارة الإسعاف أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى وعقب تحرك الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور حضور رجال الشرطة وتحفظهم عليه تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وتبين إصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخل جراحي. 

عقب الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات تضمنت إخلاء سبيل عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما، حيث تبين أنهما ما زالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية. 

txt

كواليس 7 ساعات تحقيق مع الفنان عباس أبوالحسن فى دهس سيدتين بالشيخ زايد

txt

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

وقال الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، إن الفنان سدد الكفالة المقررة من النيابة العامة وتم صرفه من قسم شرطة الشيخ زايد أول على ذمة القضية بتهمة الإصابة الخطأ، ثم توجه إلى منزله في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة.

وأضاف أبو العينين أن أبو الحسن أبدى تعاونا كبيرا مع السيدتين المصابتين ولم يهرب من موقع الحادث وتوقف حتى اطمئن لنقلهما إلى المستشفى رغم إصابته كما أنه تول مع أشقائه فور وقوع الحادث للبحث عن أسرة السيدتين لعرض تحمل تكاليف علاجهما كاملة حتى الشفاء، وبالفعل التقى أشقاء أبو الحسن بأبناء الضحيتين وأقاربهما وعرضوا عليهم نقلهما إلى مستشفى خاص وتولى الإنفاق على علاجهما حتى تمام شفائهما قائلين: "إحنا تحت أمركم". 

وأضاف أبو العينين أن الفنان عباس أبو الحسن سيستمر في متابعة حالة المصابين وعرض مساعدته حتى يطمئن عليهما. 

الفنان عباس أبو الحسن تويوتا لاند كروزر عباس أبو الحسن مهندس فنى مستشفى الشيخ زايد التخصصي

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 /5 /2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة