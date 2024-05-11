أرقام صادمة عن مرض "الثلاسيميا" في مصر.. والدولة تتحرك

انتشر في الفترة الأخيرة بدولة العراق، وفي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق المبادرات التي تتأكد من صحة المقبلين على الزواج، تبينت أرقام صادمة عنه ذلك هو مرض الثلاثيميا أو ما يعرف بمرض أنيميا البحر المتوسط، إذ اكتشف 32 ألف و591 حالة مصابة به وذلك خلال المبادرة الأخيرة في مصر لفحص المقبلين على الزواج.

إحصائيات في مصر والعالم

حسب وزارة الصحة فإن العالم يستقبل كل عام 50 ألف شخص مصابًا بمرض الثلاسيميا، أما في مصر فتبلغ عدد الحالات المصابة بمرض الثلاثيميا حوالي 9% أي ما يعادل 9 ملايين شخص بالإضافة إلى 1500 طفل مصاب يتم ولادتهم سنويا حاملين لهذا المرض، وهي نسبة تعد من أعلى النسب على مستوى دول البحر المتوسط.

وكان قد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أنيميا البحر المتوسط من أشهر الأمراض الوراثية الجينية الشائعة في مصر، معرفًا إياه بأنه اضطرابًا وراثيًا في خلايا الدم، يؤدي إلى انخفاض مستوى الهيموجليبين وكرات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، وتحدث بسبب خلل في الطفرات الجيلية وتنتقل هذه الطفرة وراثيًا من الآباء إلى الأبناء.

وأضاف "عبدالغفار" أن الشخص قد يكون مصابًا بالمرض وتظهر عليه الأعراض، كما أنه قد يكون حاملًا لأحد الجينات الوراثية الوراثية فقط ولا تظهر عليه الأعراض، موضحًا أن أبرز الأعراض عبارة عن علامات لفقر الدم مثل شحوب الجلد، والضعف العام، والهزل، وتصارع ضربات القلب، وتأخر النمو، وانخفاض الخصوبة، مشيرًا إلى أن العلاج يتوقف على نوعية وشدة المرض، وقد يشمل نقل الدم المتكرر أو بعض المكملات الغذائية أو زرع الخلايا الجذعية.

اليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"

والعالم يحتفل سنويًا في اليوم الثامن من شهر مايو باليوم العالمي لمرض أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، إذ أنه اليوم الذي حددته منظمة الصحة العالمية لمساندة ودعم مرضى حاملي هذا المرض، إلى جانب إلقاء الضوء فيه على الدور الذي تقوم به دول العالم حول كيفية الاهتمام بصحة المواطنين عامة وذوي الهمم بشكل خاص، بالإضافة إلى نشر وزيادة الوعي بهذا المرض الوراثي وخيارات العلاج منه، وذلك باعتباره أكثر أمراض اضطرابات الدم شيوعًا على مستوى العالم.

وقد حددت وزارات الصحة في العالم أعراض مرض الثلاسيميا بأنها فقر الدم، و التعب الشديد، وكذلك الضعف وضيق في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب والشحوب في الجلد الناتج عن نقص الهيموغلوبين.

بالإضافة إلى ذلك يعد من أعراض مرض أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، زيادة الحديد في الجسم ناتج عن عمليات نقل الدم المنتظمة المستخدمة لعلاج فقر الدم، وكذلك تأخر النمو، و ضعف العظام والهشَّة هشاشة العظام، انخفاض الخصوبة.

جهود الدولة لعلاج مرضى الثلاسيميا

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديمها الخدمات الطبية لمرضى الثلاسيميا، من المترددين على جميع مستشفيات الوزارة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية تحت بند خدمات التأمين الصحي.