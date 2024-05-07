الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل وزارة الصحة يزور مستشفى جهينة المركزي و"الحميات"

الجولة
الجولة

قام اليوم الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتفقد سير العمل في مستشفى جهينة المركزي، ورافقه أثناء الزيارة مدير المتابعة بالمديرية ومدير إدارة جهينة الصحية ومدير المستشفى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وبدأ وكيل وزارة الصحة بتفقد سير العمل في العيادات الخارجية بالمستشفى، مراقباً مدى الانضباط وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل طبيعي، كما استمع للشكاوى. وتابع محروس تقديم الخدمة في عيادات الأطفال والجراحة والأسنان والباطنة والعظام، كما قام بتفقد المعمل وبنك الدم وقسم الأشعة.

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وأشاد وكيل وزارة الصحة بتواجد وانضباط الأطقم الطبية، وأيضًا بإقبال المواطنين على تلقي الخدمة في المستشفى. كما قام بزيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وأبدى حرصه على الاستماع إلى المرضى وذويهم لمعرفة الملاحظات والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها.

الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى جهينة المركزى مدير المتابعة بالمديرية مدير إدارة جهينة

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