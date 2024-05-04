السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة سوهاج" تعلن تنفيذ أكبر قافلة طبية مجانية بمركز أخميم

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بـمحافظة سوهاج، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية للأسر الأكثر احتياجًا بالوحدة الصحية لقرية الصوامعة شرق التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف "حياة كريمة".


يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الصوامعة شرق، وتستمر حتى غد الأحد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، إن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية، ومنها الجراحة والباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما توجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والأشعة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وارتداء الأطقم الطبية وسائل الوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.

خدمات توفرها القافلة الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة ستشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والأشعة والعلاج مجانًا للمترددين كافة، من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية عدة وتثقيف صحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.


وأوضح أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظًا على صحة المواطنين، مثمنًا دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل الطبية ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقًا بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول للمستشفيات العامة، أو المركزية، أو المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأن مديرية الصحة تحرص على تقديم سبل الدعم كافة، وتوفير الإمكانات كافة لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بأهالي الريف والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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