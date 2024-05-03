الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين أبناء العم فى سوهاج

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات وجروح رضية وكدمات متفرقة ورش خرطوش في مشاجرة بينهم بسبب خلافات على "حد فاصل بالراضى الزراعية" بدائرة مركز سوهاج، قالت التحقيقات إنه جرى خلال المشاجرة تبادل الضرب بالعصى والخرطوش، كما جرى إطلاق أعيرة خرطوش من الطرفين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، حدوث المشاجرة بين كل من:" طرف أول "  قدري ف م ح- سن 56 مزارع  مصابًا "رش خرطوش بالذراع الأيسر"- وتم نقله لمستشفي سوهاج العام وشقيقه  البدري ف م ح- سن 60 مزارع  مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس".

وطرف ثان نجل عم الطرف الأول سعودي ع م ح- سن 43 مزارع مصابًا " رش خرطوش بالفخذ الأيسر " وشقيقه  فهد ع م ح- سن 39 مزارع  مصابًا " رش خرطوش بالفخذ اليسرى" وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام- الطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتمكنت قوة من مباحث مركز سوهاج من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول  وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب خلاف على حد فاصل بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

اللواء محمد عبدالمنعم شرباش وزير الداخلية مدير امن سوهاج مركز شرطة سوهاج دائرة المركز اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بدائرة مركز سوهاج

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